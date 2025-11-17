17 de noviembre de 2025

Corsolandia 2026: será los días 21, 22, 27 y 28 de febrero

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

La Comisión Directiva de Corsolandia confirmó este lunes que el carnaval infantil se llevará a cabo los días mencionados. Al igual que en las últimas dos ediciones, el circuito será sobre Avda. Gral. Paz entre Alem y Moreno. Las categorías participantes serán: Individual, Individual Bebé, Dupla, Automotor, Carroza, Gauchesco, Grupal Menor y Grupal Mayor. «Tenemos un simple objetivo: ver reflejado en las caras de todos los niños y familias una gran sonrisa y que se disfrute de una gran fiesta con brillo, color y alegría las cuatro noches del evento», manifestó en un comunicado la Comisión Organizadora.

