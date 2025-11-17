El Hollín volvió al triunfo y se acercó a la punta

(foto archivo) Le ganó 2 a 1 a Atlético Las Flores con goles de Maximiliano Canova y Nahuel Pedernera de penal. Nahuel Ramos descontó para los rojinegros. Con esta victoria, el “Carbonero” quedó tercero en la tabla de posiciones a solo tres puntos del líder.

El equipo dirigido técnicamente por Eduardo Sandez y Silvio Carpinetti pudo regresar finalmente al triunfo y ahora depende solo de sí mismo para su ilusión clasificatoria camino a las semifinales del Clausura 2025.

Ayer domingo en el CEF N° 6, el aurinegro logró una trabajosa victoria ante Atlético Las Flores, un equipo rival que se jugaba una de sus últimas chances.

A los 25 minutos del primer tiempo, el delantero Maximiliano Canova puso el 1 a 0 al definir ante la salida del joven arquero Joaquín Bastién.

Luego de un segundo tiempo disputado, con opciones de gol en las dos áreas, nuevamente El Hollín pudo conseguir el segundo.

Infracción en área que derivó en el penal bien pateado por el zurdo Nahuel Pedernera. El delantero rauchense convirtió el 2 a 0 para que el equipo de calle Las Heras pudiera ganar en mayor tranquilidad.

El remate desde larga distancia de Nahuel Ramos provocó el descuento a los 38 para que los rojinegros buscaran un último intento en los minutos finales para poder igualar el partido.

El Hollin logró bien defenderse y sin mayores sobresaltos consiguió volver a la victoria en un torneo que lo tiene como protagonista.

En la próxima fecha, deberá jugársela a todo o nada ante Juventud Deportiva. Su rival de ayer Atlético, su ultima chance será ante Juventud Unida.

