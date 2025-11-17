Ferro empató ante Juventud Unida y conservó la punta

(foto archivo) Los ferroviarios igualaron 0 a 0 de visitantes en territorio albirrojo. El delantero Mauro Ramos desvió un remate desde los doce pasos en el primer tiempo, mientras que a cinco minutos del final del partido, el arquero Pablo Abrego le atajó también un penal a Nicolás Patrault.

(Por Flavio Iacomini)

Anoche en cancha de Juventud Unida, el líder y el segundo del Clausura 2025 se cruzaron y no pudieron marcarse diferencias. Hasta igualaron en el hecho de marrar los respectivos penales que tuvieron cada uno a su favor.

Mauro Ramos primero, la tiró por arriba del travesaño y luego, a poco del final del partido el zurdo Nicolás Patraul no pudo con la agigantada figura del uno Pablo Abrego que ahogó el grito de la parcialidad de Juventud Unida al tapar el arquero el remate del diez albirrojo.

Este resultado de la undécima fecha, lo llevó a Ferrocarril Roca a mantener el liderazgo en el torneo con 16 puntos y a Juventud Unida también a conservar la segunda ubicación con 14 unidades.

En la próxima fecha, los albicelestes quedarán libres, mientras que Juventud Unida tendrá la gran chance de pasar a la punta si es que logra una victoria de visitante ante Atlético Las Flores.

