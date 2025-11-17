Una florense participó del «Congreso Innova Educa 21»

Lucía Ottone, joven estudiante de la Licenciatura en Turismo, visitó los estudios de FM Alpha para dejar su reflexión sobre una nueva edición del Congreso Internacional Innova Educa 21 que organizó la Universidad Siglo 21 los días 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. «Tuvimos muchas charlas de profesionales durante dos días muy intensivos. El eje principal fue el tecnohumanismo y cómo vincular la tecnología con el hombre. Aprender sobre la Inteligencia Artificial y perder ese miedo de que van a venir a reemplazarnos», expresó la joven. El evento convocó a más de 700 educadores, especialistas y líderes académicos del país y la región, en una experiencia inmersiva de charlas, talleres, conferencias y una feria EdTech que reflejó el impacto de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

