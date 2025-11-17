17 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Una florense participó del «Congreso Innova Educa 21»

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

Lucía Ottone, joven estudiante de la Licenciatura en Turismo, visitó los estudios de FM Alpha para dejar su reflexión sobre una nueva edición del Congreso Internacional Innova Educa 21 que organizó la Universidad Siglo 21 los días 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. «Tuvimos muchas charlas de profesionales durante dos días muy intensivos. El eje principal fue el tecnohumanismo y cómo vincular la tecnología con el hombre. Aprender sobre la Inteligencia Artificial y perder ese miedo de que van a venir a reemplazarnos», expresó la joven. El evento convocó a más de 700 educadores, especialistas y líderes académicos del país y la región, en una experiencia inmersiva de charlas, talleres, conferencias y una feria EdTech que reflejó el impacto de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Ferro empató ante Juventud Unida y conservó la punta

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Hollín volvió al triunfo y se acercó a la punta

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corsolandia 2026: será los días 21, 22, 27 y 28 de febrero

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Una florense participó del «Congreso Innova Educa 21»

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ferro empató ante Juventud Unida y conservó la punta

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Hollín volvió al triunfo y se acercó a la punta

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corsolandia 2026: será los días 21, 22, 27 y 28 de febrero

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.