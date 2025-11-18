18 de noviembre de 2025

Una provincia distribuye 100.000 árboles autóctonos para una meta ambiciosa

6 horas atrás Fm Alpha

Cien mil árboles autóctonos es la meta de distribución para este año del programa Gen Nativo del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba que busca garantizar una oferta estable de árboles y arbustos autóctonos. La red que trabaja con ese fin está integrada por cinco laboratorios que producen especies nativas para reforestar predios rurales, municipios y establecimientos escolares. El programa se creó a partir de la ley provincial Agroforestal 10.467, sancionada en 2017 y reglamentada en 2018. Con esa norma Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina en establecer un piso ambiental obligatorio para los establecimientos agropecuarios. La ley sostiene que cada productor debe destinar entre dos y cinco por ciento de la superficie de su lote a la forestación, según la región y la cobertura arbórea preexistente. El impacto ambiental “va más allá del cumplimiento legal”, sostienen desde el Ministerio ya que las plantaciones con especies nativas contribuyen a la restauración de agroecosistemas y la generación de otros servicios ambientales como la regulación hídrica, la atracción de polinizadores, la recuperación de suelos degradados y creación de corredores biológicos.

Fuente: La Nación

