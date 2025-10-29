BM – miércoles 29 de octubre

RESPALDO MUNICIPAL A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA “JÓVENES Y MEMORIA” En el marco del acompañamiento permanente a las iniciativas educativas locales, el intendente Alberto Gelené junto a la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, otorgaron un aporte destinado a fortalecer la participación de establecimientos florenses en el reconocido Programa “Jóvenes y Memoria”, que organiza la Comisión Provincial por la Memoria. El mencionado proyecto impulsa la reflexión, la construcción de memoria colectiva y el compromiso social de las y los estudiantes. Este año contará con la participación de la Escuela Secundaria N° 1, el CEPT N° 37 y la Escuela Profesional Secundaria (EPS), quienes trabajan en diversas temáticas vinculadas a derechos humanos, identidad, memoria histórica y realidad comunitaria. Durante la entrega, el intendente destacó la relevancia de sostener políticas educativas que promuevan la reflexión crítica y el protagonismo de nuestros jóvenes.

JORNADA JOVEN DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN VOLUNTARIA EN VIDA El jueves 13 de noviembre a las 11 horas en Plaza Mitre se realizará una jornada que marcará el inicio de la Campaña Juvenil del Programa ENVIÓN para promover la concientización sobre la donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas, comúnmente conocida como “médula ósea”, un acto voluntario y altruista que puede salvar la vida de miles de pacientes que necesitan un trasplante. Con un fuerte compromiso con la vida y la solidaridad, la Dirección de Niñez y Adolescencia, el Programa ENVIÓN y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) invitan a toda la comunidad a participar de la “Jornada Joven de Concientización sobre la Donación Voluntaria en Vida” en la que estarán presentes jóvenes del Programa ENVIÓN y las Escuelas de Educación Secundaria de la localidad. Esta jornada será el punto de partida de una campaña de concientización integral que será impulsada y sostenida por los propios jóvenes. El evento constará de un Taller de Sensibilización e Información a cargo de profesionales de CUCAIBA, con testimonios reales de donantes locales, donde se brindarán datos precisos y se desmitificarán creencias erróneas sobre el proceso. El taller está diseñado para capacitar a los jóvenes y al público en general para comprender qué es la donación voluntaria, su impacto real en la salud pública, requisitos sencillos para la inscripción en el Registro Nacional de Donantes de CPH, el proceso de donación real y por qué es una práctica segura. Este Taller se posiciona como el inicio de una campaña joven de concientización, donde jóvenes del Programa ENVIÓN llevarán el mensaje solidario a sus pares y a toda la comunidad. ¡Te esperamos para ser parte de esta cadena de vida!

About The Author