«Los Carrotos de la Ruta»: obra teatral en el Espacio para la Memoria

1 hora atrás Fm Alpha

El Espacio para la Memoria -ex Brigada de Investigaciones de Las Flores- invita a la comunidad a presenciar este viernes desde las 10hs. la obra “Los Carrotos de la Ruta” junto al taller Agitando Derechos. Se trata de una propuesta que invita a reflexionar desde el arte sobre la memoria, la justicia y los derechos humanos. La actividad está destinada a todo público y es organizada por el Instituto Cultural y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. «Los esperamos para seguir construyendo memoria colectiva a través de la cultura», indica la nota llegada a nuestra redacción.

