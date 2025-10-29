29 de octubre de 2025

«Método Canela» será reconocido en el Concejo Deliberante

31 minutos atrás Fm Alpha

Luego de que la Legislatura Porteña declarara de interés social y deportivo al sistema creado por la Prof. Ailén Barrios y la florense María Sol Campos que facilita la práctica de patinaje artístico a personas con discapacidad visual, será el HCD local quien homenajeará este jueves 30 a las 17hs. a las dos referentes del dicho método. Será en el marco de una nueva sesión ordinaria que tendrá lugar en el salón «Dr. Oscar Alende». «Has sido parte de la historia y el crecimiento de Método Canela y en este día tan especial queremos que estés con nosotras», indica la nota recibida. ¡Felicitaciones!.

