Retiran el Punto Limpio de Plaza España: «No daba para más»1 minuto de lectura
El Punto Limpio ubicado sobre Avda. Pte. Perón fue desmantelado en los últimos días por personal municipal. «No sólo tiraban cualquier cosa sino que hasta arrojaban basura con olor nauseabundo. Ya no daba para más», indicaron los vecinos en las redes sociales. El espacio, que originalmente estaba destinado a la correcta separación de materiales reciclables, fue constantemente objeto de suciedad. Vale recordar que el Punto Limpio de Plaza Italia fue prendido fuego intencionalmente hace un tiempo y también fue desactivado.