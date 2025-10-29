29 de octubre de 2025

Emiliano Abrego: «El Club de Pesca viene bien, con acciones y siempre adelante»

El presidente del Club de Pesca Deportiva Las Flores habló este miércoles con la 91.5 sobre las recientes actividades  de la institución que cobijó, por ejemplo, el Torneo de Ajedrez «Cuenca del Salado» disputado el pasado sábado. «Nos propusieron ser sede del certamen y accedimos gustosos. Todos pudieron ver las remodelaciones de nuestra casa y quedaron gratamente sorprendidos», afirmó. Hablando de los más chicos, Abrego confirmó que «el 30 de noviembre volveremos a realizar el certamen de pesca en la laguna». Finalmente, sobre la reciente ordenanza aprobada en el HCD sobre regular la actividad en la Reserva Natural, canales o la zona de preservación ecológica en la misma laguna, el presidente dijo que «en lo personal lo veo bien poder ejercer un correcto control de la pesca en nuestro partido».

