Ruta 3: tras la reunión en Vialidad, anuncian bacheo y reparaciones

Este miércoles, el intendente de Azul, Nelson Sombra, junto a vecinos autoconvocados por la autovía en la Ruta 3 y representantes de Estrellas Amarillas, mantuvo una reunión con autoridades de Vialidad Nacional para exponer la crítica situación que presenta la ruta entre Azul y Las Flores. También participó del encuentro el intendente de Las Flores, Ing. Alberto Gelené. Según informaron los asistentes, desde el organismo se comunicó que en los próximos días comenzarán las tareas de reparación a cargo de Corredores Viales mientras que el lunes un equipo de Vialidad Nacional iniciará trabajos de bacheo en el tramo comprendido entre Las Flores y Azul. Asimismo, se adelantó que en aproximadamente tres meses se llevará a cabo la licitación para la obra integral de la traza, que permitirá una mejora sustancial en las condiciones de circulación y seguridad vial. Por otro lado, trascendió que las autoridades de Vialidad Nacional habrían pedido las disculpas por la respuesta emitida anteriormente por un abogado del organismo aclarando que dicha postura no refleja el pensamiento ni la posición oficial de la institución.

Fuente: Noticias de Azul

