Torneo Clausura: Juventud Unida y Barrio Traut se ponen al día

Desde las 21hs. de este miércoles en el estadio de 25 de Mayo y Azul, el conjunto dirigido por Adrián Caputo recibirá al amarillo. El encuentro corresponde a la 9na. fecha del certamen y debía disputarse el pasado lunes pero debido a las adversas condiciones climáticas fue reprogramado. El albirrojo, que comparte la punta del certamen con Ferro (ambos tienen 14 puntos) no podrá contar con Bruno Silva y Facundo Piazza, expulsados ante El Hollín. El «barrio» tiene 9 unidades y una victoria lo acercará a los líderes.

