29 de octubre de 2025

Torneo Clausura: Juventud Unida y Barrio Traut se ponen al día

4 horas atrás Fm Alpha

Desde las 21hs. de este miércoles en el estadio de 25 de Mayo y Azul, el conjunto dirigido por Adrián Caputo recibirá al amarillo. El encuentro corresponde a la 9na. fecha del certamen y debía disputarse el pasado lunes pero debido a las adversas condiciones climáticas fue reprogramado. El albirrojo, que comparte la punta del certamen con Ferro (ambos tienen 14 puntos) no podrá contar con Bruno Silva y Facundo Piazza, expulsados ante El Hollín. El «barrio» tiene 9 unidades y una victoria lo acercará a los líderes.

Retiran el Punto Limpio de Plaza España: «No daba para más»

6 minutos atrás Fm Alpha
«Método Canela» será reconocido en el Concejo Deliberante

33 minutos atrás Fm Alpha
«Los Carrotos de la Ruta»: obra teatral en el Espacio para la Memoria

1 hora atrás Fm Alpha

