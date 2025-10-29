Una atracción de Tandil podría consagrarse como la gran joya rural bonaerense

El próximo 4 de noviembre comienza una nueva edición del certamen para elegir la mayor joya oculta de la Provincia de Buenos Aires, entre 64 atracciones rurales en duelos eliminatorios votados por el público. Puebleando.arg, comunidad digital dedicada a descubrir y promover los pueblos y rincones ocultos del turismo rural en Argentina, presenta la 2° Edición del Mundial del Turismo Rural, una competencia diseñada para destacar y promocionar los tesoros rurales de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de este plebiscito popular, 64 atracciones bonaerenses se enfrentarán en duelos eliminatorios, en los que el público votará para definir cuál avanza de ronda hasta consagrar a la mayor joya del turismo rural de la provincia.

Fuente: La Voz de Tandil (Tandil)

About The Author