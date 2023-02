Científicos argentinos realizaron una prueba exitosa contra el cáncer en tejido humano

Desde hace ya muchos años el doctor Gabriel Rabinovich viene trabajando con la proteína Galectina-1 (Gal-1), la misma que formó parte de su tesis doctoral. En el año 2014, participó de la publicación de un trabajo en la tapa de la prestigiosa revista científica Cell, en el que se demostró en modelos experimentales de cáncer que, esta proteína servía para mantener vivos a los tumores ante bloqueos de crecimiento efectuados en terapias angiogénicas. En sus experimentos con ratones, Rabinovich, junto al doctor Diego Croci y sus colaboradores del Conicet en el Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), lograron bloquear la Gal-1 y evitar que los tumores crecieran. Siete años más tarde, pudieron comprobar los mismos resultados en tejido humano. Y ese trabajo fue publicado ahora en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), saldando una vieja deuda del avance científico para ser aplicado en humanos.

Fuente: Infobae

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram