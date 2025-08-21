21 de agosto de 2025

El FITU se manifestó para decir no a los vetos presidenciales

El día de ayer 20 de agosto, como en el resto del país, en Las Flores nos autoconvocamos coordinados por “Tribuna DISCA” (Personas con Discapacidad, Flias. y Prestadores) y el PTJ (Plenario de Trabajadores Jubilados). A pesar del temporal, el veredón municipal, centro del poder político local, fue el escenario para pedir NO A LOS VETOS de las leyes de Emergencia de la Discapacidad, Jubilaciones (continuidad de la Moratoria Previsional y aumentos mínimos pero necesario) y asistencia a Bahía Blanca (inundaciones). La cita fue a las 16 horas y también incluimos la bandera palestina (luego del hurto al ser colocada en el marco de “Cacerolazo Global” días pasados y que fueran retiradas bajo el pretexto de “vandalismo” por los liberfachos, quienes además de negar el GENOCIDIO en Palestina, pretenden maliciosamente censurar la opinión pública). Siguen el guión del círculo rojo sionista, representados por la DAIA y el del presidente norteamericano Trump. El FITU como único partido político, estuvo acompañando estos pedidos URGENTES. Lo exclamativo no es suficiente. ¡Es necesario como quedó demostrado ayer exigirles a los que gobiernan y nos representan que VOTEN a nuestro favor!. No dejar en sus manos, en las coimas, en las traiciones, las decisiones vitales. Festejamos el no veto a la ley de Emergencia de Discapacidad que marca un inicio para mejorar las condiciones. E impugnamos a los Diputados del PRO, LLA, UCR, Y del PERONISMO que votaron en contra de la LEY DE JUBILACIONES, se abstuvieron, ¡o se ausentaron! Milei tiene cómplices y salpica a todos los partidos con excepción del Frente de Izquierda! La lucha continúa porque falta atravesar la instancia del Senado y porque nuestros DERECHOS se defienden con organización y movilización callejera.

Plenario de Trabajadores Jubilados – Tribuna DISC

