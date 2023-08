EL GRAN GANADOR

Axel Kicillof ganó las PASO y se encamina firme hacia su segundo mandato como gobernador de Buenos Aires. Le sacó un millón de votos a la candidata de Milei y le ganó con holgura a los dos candidatos de Juntos por el Cambio. Aplica el Keynesianismo puro. No para de hacer y muestra su exitosa receta de la presencia del estado en cada sector.

Por Flavio Iacomini

A pesar que la mayoría de los medios de comunicación más vistos, leídos y escuchados, contrarios al gobierno, se encargan de que su gran victoria en las urnas pase lo más desapercibida posible, la máxima sigue indicando que todavía no se puede tapar el sol con las manos. Basta solo con recorrer las ciudades del interior bonaerense o mirar hacia nuestro alrededor donde hay obras y emprendimientos nuevos por doquier. Las Flores es un claro ejemplo de ello. Miles de millones de pesos en obra pública bajados del gobierno que lidera Axel Kicillof con un gran ejecutor y con sobrada capacidad de gestión como el actual intendente de este terruño Alberto Gelené. “Los hechos valen más que las palabras” diría el dicho popular. Este escenario favorable se repite en la mayoría de los 135 distritos de la provincia, un hecho que marca de cuerpo entero el porqué Axel Kicillof les ganó a todos los que se le cruzaron en el camino en las PASO del domingo pasado. Logró casi 3.000.000 de votos este político de 51 años que el 22 de Noviembre del 2022 estuvo en Las Flores inspeccionado las obras en la Ruta Nacional N° 3, lugar donde pudo observarse todo su carisma y aceptación social por parte de la mayoría que convalida su manera de gobernar. Economista, profesor universitario, escritor de libros y unos cuantos palmarés mas cosechados. Su amplia formación académica y política que lo llevó a ser Ministro de Economía bajo el mandato de Cristina Kirchner sigue contribuyendo en su andar ahora cómo máximo jefe de la Provincia de Buenos Aires. Dentro de su equipo de trabajo se destacan las figuras de su ladero incondicional en el gabinete como lo es Carlos Bianco, funcionario que en su visita en Las Flores dejó una clase casi magistral en el Salón Rojo a principio de año ante docentes y alumnos florenses. Augusto Costa, Ministro de Producción Ciencia e Innovación Tecnología, creador de Precios Cuidados y del sistema Ahora 12 en su paso por la cartera económica nacional acompañando a Kicillof en su tiempo de titular económico del país, es otro de sus hombres de mayor confianza. Augusto Costa estuvo dos veces en nuestra ciudad. En la última el año pasado en Pardo interactuó con la gente dejando muy buena imagen y dialogando también con Pablo García Romero el Secretario de Finanzas del municipio. El funcionario del gobierno de Gelene aprovechó para decirle a Costa haber leído su libro “Cada precio es político”. Este ministro bonaerense fue quién escuchó en Las Flores del propio Markus Heind, gerente de Copershoes, aquellas palabras que ante la crisis de su fábrica del Parque Industrial de la Ruta 3 en el periodo 2015-2019, del Gobierno de Cambiemos le decían que debía reinventarse ante la apertura de importaciones. “Pero yo tengo máquinas para fabricar zapatillas no fideos” fue lo que le respondió Heind a quien en ese momento fuera Secretario de Comercio exterior del mal recordado gobierno de Mauricio Macri Nicolás Kreplak, fue otro de los integrantes del gabinete de Kicillof que estuvo en nuestra ciudad en Febrero. Vino al Hospital Las Flores a entregar una ambulancia de alta complejidad y de paso recorrer el gran nosocomio florense que desde la pandemia no ha parado un segundo de trabajar a destajo con todos sus profesionales al pie del cañón. La política económica de estado de Axel Kicillof es Keynesiana. Que significa esto: sigue los lineamientos trazados por el gran economista inglés John Maynar Keynes, que con su tratado económico que aplicaron la mayoría de los países del mundo en la posguerra y tras la caída de la bolsa de Nueva York en 1930, sacó a millones de personas de la pobreza. Esa política económica continúa con éxito en países como Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Holanda, Suecia, Francia, Inglaterra y Alemania, por citar solo algunos ejemplos. Los pilares fundamentales de Keynes, en los que se basa el gobernador bonaerense, pregonan la fuerte intervención del estado en la economía. Algo lejos de lo que apuestan los liberales a ultranza que ya demostraron claramente sus fracasos no solo en nuestro país.. La obra pública, en esta política económica diseñada, se considera pilar fundamental para generar empleo y en los marcos de inflación el aumento de salarios nunca debe ser inferior al de la inflación. Kiciloff para este mes ya asignó un aumento para docentes, personal de salud y estatales del 30 % y ya lleva un acumulado en el año del 70 %. Solo algunos ejemplos de su marcada política keynesiana que ha desembocado en su posición de hacedor. En Las Flores se harán en breve unas cuantas cuadras de asfalto por la zona del Hospital las Flores.

