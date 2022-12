El Olímpico Cáceres después del carrusel de medallas cosechadas en Gualeguychú

El florense y olímpico Juani Cáceres después de cerrar un año positivo, habló en «El periodístico», haciendo un balance de su ultima participación y del año.

«Hay Seguir trabajando, si bien ya cerro el calendario en lo deportivo, hay cosas en las cuales ya estamos trabajando y estamos con manos a la obra, tenemos que seguir en forma para un 2023 de la mejor manera, este fue un año muy importante, el descanso fue luego de Odesur en octubre, ya empezamos a trabajar con el equipo técnico y compañeros porque se viene nada menos que la clasificación a los Juegos Olímpicos y los Panamericanos como así mismo Copas del Mundo…” Sobre la participación nacional con el Club Platense que se adjudicó el primer lugar en esta contienda de instituciones palistas, dijo: ”No estamos como para buscar resultados excelentes en cuanto a velocidad, porque es el inicio para lo que se viene luego, si bien fueron buenos resultados no era una etapa para sentirse de la mejor manera, en K1 no me sentí del todo bien porque aún no estamos trabajando sobre velocidad, estamos en la preparación con otra etapa, fuimos y afrontando el desafío representando a Regatas La Plata y no me puedo reprochar nada, cuando estemos 100% a tiro ahí sé cuándo habrá que preocuparse. Mucho análisis en K2 no pudimos hacer porque el tiempo de acople y preparación fue poco, es una distancia nueva que se compite a nivel mundial, en el plano olímpico será una disciplina nueva, fue una regata linda y nueva porque remas con una compañera y hay que fusionar la fuerza. En K4 200mts. cada club presenta su embarcación y bote con palistas del club…” Sobre los nuevos nombres que aparecieron en K4, dijo: “Estos compañeros míos de Regatas no son los de la selección en representación internacional. Carreras estaba para su club, que es San Pedro. Trabajamos lo que pudimos para sentirnos de la mejor manera, el año pasado también nos había ido muy bien, ganando en K4 200. La embarcación a nivel club funciona muy bien. Es algo positivo para la institución haber ganado el argentino nuevamente, contentos todos por aportar su rendimiento y los puntos necesarios para lograr el primer lugar a nivel nacional, cadetes, juveniles y master aportaron su granito de arena, Regatas trabaja muy bien y de manera muy seria. En cuanto a lo que viene todo depende del calendario que tengamos con el equipo a nivel nacional…” decía.

ENTREVISTA COMPLETA A JUANI CACERES

Equipo del Club Regatas de La Plata

