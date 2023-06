Elecciones 2023: Ricardo Varela no se postulará a ningún cargo

El ex concejal mandato cumplido 1993-1997 y 1999-2003 envió este lunes un extenso resumen de su labor legislativa al tiempo que confirmó que no tiene intenciones de presentarse a ningún cargo de cara a las próximas elecciones más allá de propuestas que ha recibido. «Esta presentación que envío lo hago a fin de que nuestra juventud valore la palabra POLITICA porque es la manera de rescatar nuevas generaciones que se comprometan no solamente con su partido sino con nuestro país buscando un bienestar para quienes habitan el suelo argentino», sostuvo Varela en su informe donde enumera la totalidad de proyectos y gestiones realizadas durante los períodos mencionados. El ex concejal también criticó a muchos que hoy ocupan cargos en todos los niveles (Nacional, Provincial y Municipal). «Hay quienes no cumplen mínimamente con la responsabilidad del trabajo que se comprometen con la sociedad», manifestó.

