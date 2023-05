Excelente 3º lugar para Marta Scaroni en el Desafío Pinto

En la 27º edición Marta Scaroni logró ser 3ra. En Damas “D1” de 19 con el numero de id # 1106 demorando 04:29:31.550 hs. Ocupando el mejor lugar, Carolina Pérez de MDP.

Por su lado, Roberto Benavídez esposo de Marta, fue 64º en Master “C2” de 339 competidores demorando 04:05:11.040 hs. Para los 85 kms. de competencia.

Este fue el resultado de los florenses en una de las pruebas más duras de américa en rodado ancho donde el tope de inscripción se cierra en 5000 ciclistas. El “Desafío al Río Pinto” es desarrollado en la ciudad de La Cumbre, Córdoba tiene su folklore por los obstáculos con grandes piedras y bajadas muy pronunciadas donde el biciclo puede llegar a los 60 kms/hora temiendo por su maniobrabilidad.

“Fue una carrera muy dura, mucha piedra suelta y las bajadas eran peligrosas, había que bajar con cuidado, lo mismo trepar, había que tener muy bien preparada la bicicleta, yo trepo bien y ahí fue donde podía superar a las dos chicas que iban adelante, luego en las bajadas me superaban, fue para mí como un primer puesto, nos largaron todas juntas “éramos 400 chicas” me pude ubicar bastante adelante en la largada, las prioritarias las largaban adelante, las pude alcanzar pero en los últimos metros no pude, la ganadora está muy acostumbrada a este tipo de terreno, yo a veces voy a Tandil que hay un terreno parecido pero no siempre se puede por diversas factores, me sirvieron bastante en algunas carreras que participé en el último tiempo, Roberto también tuvo una prueba durísima, pasó por un guardaganado y talonó y perdió tiempo pero entró 60 más o menos entre casi 400 ciclistas, posiblemente hubiera estado entre los 20 primeros, igual estamos muy conforme…” remarcaba en audios de Whatsapp que nos enviaba Marta al ser consultada.

AUDIO DE MARTA SCARONI.

