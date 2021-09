Ferro campeón en un final con escándalo

Le ganó 3 a 0 a El Taladro y consiguió el título del Torneo Apertura de Primera División del fútbol de Las Flores. Carlos Damián Petreigne y Diego Barragán por dos, los goles del equipo que dirige Eduardo Sandez. El árbitro Ismael Montenegro debió suspender el partido a los 30 minutos del segundo tiempo por agresión entre futbolistas.

Por Flavio Iacomini

La bochornosa madeja del final fue desentrañable. La expulsión del “Colo” Martín Araujo por una fuerte infracción sobre Diego Barragán cuando el partido estaba 3 a 0 a favor de Ferro, aceleró lo que se observaba que no iba a terminar bien. Porque antes también se dio varias veces que en los cruces y roces de varios jugadores del verde con Gabriel Cenzano, se hablaba demasiado y en un par de ocasiones terminó esto con el Gaby caído por acusar algún golpe de un ex compañero suyo en el verde.

Finalizó todo con trompadas, corridas, con la policía y dirigentes dentro de campo de juego tratando de separar. Fue imparable lo que sucedía, con la mirada de la multitud que copó todas las gradas del estadio ferroviario y que atónita miraba el desenlace.

No hubo garantías para seguirlo y en el minuto 30 Ismael Montenegro, de buen partido, dijo aquí todo terminó y ahora vendrán los duros informes del escándalo que el árbitro vio.

En el juego, gran domingo de Ferrocarril Roca que llegó al final con un juego irregular pero ayer en su estadio, en el día más importante le salió casi todo bien.

A los ocho minutos, Carlos Damián “Chicho” Petreigne, metió un bombazo de derecha que pegó arriba casi en el ángulo del poste Izquierdo de Leonel Daprotis y puso el 1 a 0.

Desde allí, El Taladro siguió jugando incomodo, como aturdido y Ferro con varios jugadores en alto nivel siguió apuntando toda su tarea mirando siempre el arco del verde.

Lo planteó muy bien el D.T Eduardo Sandez ubicando al zurdo Gabriel Cenzano por la derecha. Logró dos cosas con esto: que el Gaby hiciera correr a su rival hacia atrás por su velocidad y enganche para levantar el centro y que el “Colo” Martin Araujo no se pudiera desprender en ataque.

Después también fue inteligente la apuesta para el regreso de Juan Cruz Candina, quien tapó el andamiaje de Juan Ignacio Fernández, el joven futbolista del equipo verde que durante el torneo le había aportado mayor cuota de fútbol al conjunto de Aquiles Rafeca.

A los 32 vino el centro de Juan Ignacio Curuchet para que Diego Barragán ganara de cabeza y defina muy bien al poner el 2 a 0. El Taladro siguió sin reaccionar y Ferro con la guapeza y velocidad de Ary Amicone casi convierte el tercero.

En el segundo tiempo, por la derecha de su ataque, El Taladro intentó pero se encontró con la firmeza del fondo albiceleste que tuvo a los cuatro de atrás como figuras. Tanto Sergio Caputo, como los centrales Ayrton Vera y Santiago Magno y el lateral izquierdo Iván Lozano, cumplieron una destacada actuación. La jerarquía del arquero Pablo Abrego completó el circuito casi perfecto de los ferroviarios en defensa.

Llegó el centro desde la izquierda y Diego Barragán volvió a ganar de arriba para poner el 3 a 0 a los nueve.

La expulsión de Martin Araujo en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, complicó todo más aun para la reacción futbolística del verde que se cargó de impotencia.

Y después vino lo peor antes contado. La Pandemia de Coronavirus que privó al futbol de su competencia oficial durante todo el 2020, en el 2021 brindó un torneo irregular donde se jugaron tres fechas y por la segundo ola debió paralizarse casi tres meses.

Volvió el fútbol y los florenses se sintieron con muchas ganas de presenciar los partidos de fin de semana con las limitaciones del aforo.

Ayer, ante unos mil espectadores que cubrieron gran parte de las tribunas del estadio de Avellaneda y Vidal, todo parecía una fiesta con un ganador, pero se desató el escándalo y el árbitro Montenegro decidió terminarlo antes.

Ferrocarril Roca se quedó con el título de campeón y a pesar que sus jugadores mucho lo festejaron, les quedó un sabor amargo por lo vivido.

En un día de sol, el futbol florense ayer mostró nubarrones negros, Mientras en los futbolístico no se para de crecer porque los pibes de las canteras brotan a borbotones, en el otro costado, la conducta social estuvo muy lejos de ser la adecuada para mirar el futuro.

A replantearse cosas importantes, el comienzo del clausura esta a la vuelta de la esquina.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Santiago Magno, Iván Lozano, Sergio Caputo, Damián Petreigne, Ayrton Vera, Ary Amicone, Juan Cruz Candina, Diego Barragán, Juan Ignacio Curuchet, Gabriel Cenzano. Relevos: Juan Manuel Aguirre, Víctor Cañas, Román Iribarne, Enzo Molina, Luis María Suarez. D.T: Eduardo Sandez. P.F: Agustín Etcheverry. Ayudante de Campo: Agustín Peters.

El Taladro: Leonel Daprotis, Nicolás Abraham, Martín Araujo, Facundo Pérez, Michel Lizarraga, Germán Giurlani, Nicolás Carballo, Juan Ignacio Fernández, Jonatán López, Fernando Altamiranda, Juan María López. Relevos: Bruno Alegre, Fernando Montenegro, Martín Saurel, Mauro Ramos, Tomás Osterrieth. D.T: Aquiles Rafeca. Ayudantes de Campo: Pablo Martinicorena y Mario Moro.

Arbitro: Ismael Montenegro. Líneas: Horacio Maciel y Agustín Martínez.