Walter Nicoliello inauguró la obra “Menonitas, detenidos en el tiempo”

El fotógrafo florense presentó en la noche del domingo en la sala de exposiciones del Teatro Español una sorprendente galería de imágenes en el marco de su visita a la localidad de Guatraché (La Pampa), donde se encuentra establecida “Colonia Esperanza”, una comunidad menonita (con raíces alemanas) que reside en el país desde la década del ’80.

Nicoliello que ya ha realizado llamativas coberturas gráficas por distintos lugares del país, nos contaba: “Fue la necesidad de incursionar y conocer otra cultura, eso me llevó a investigar y cómo vivían y cómo se desarrollaban, ingresé a un mundo desconocido porque por su ropa, en su casa no tienen tecnología, es algo desconocido para nosotros, ellos estan detenidos en el tiempo, la mujer está relegada en la comunidad, el único que habla con el visitante es el hombre. Desde el año 1987 están en la Argentina, ellos nacieron en el 1500 con la reforma protestante en Zurich Alemania, emigraron por todo el mundo, ellos no aceptan que les impongan normas, son pacifista, si ellos van a un país donde tiene que acatar normas se van a otra país. Son amables pero formales, para ingresar y te atiendan es con un guía, hay partes para el turismo, pero hay distintos sectores que no podés llegar, son 10 mil hectáreas, trabajan por la madera, hacen silos, trabajan con lácteos, podes comprar lácteos, no tributan, tienen algunos beneficios. Ellos se dividen por parcelas de generación en generación, el único que hereda es el varón, si una familia tiene muchos hijos, el campo se divide. Se dividen las parcelas y ellos empiezan a comprar en otros lugares, hay en San Luis, Santiago del Estero y Salta pero la más grande es en Guatraché. Viven cómodos porque trabajan y no tienen gastos, la ropa se la fabrican ellos, trabajan, no tienen ningún tipo de festejo. Son cristianos protestantes que no aceptan bautismos, solo cuando sos mayor. Tienen iglesia que vos no podes ingresar, tienen un obispo que es el encargado, tienen ministros y jefes, que se encargan de lo cotidiano….remarcaba. Finalizando explicaba que, “Estoy con un trabajo de pulperías en Buenos Aires, durante dos años recorrí y en ese andar empecé a hacer un trabajo sobre lugares olvidados de la provincia, leo al escritor y periodista Leandro Vesco y espero presentarla dentro de un año.

ENTREVISTA COMPLETA A WALTER NICOLIELLO