Fin de semana largo 24M: según CAME, el 40% de los turistas que viajaron eligieron destinos bonaerenses

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa estimó que el 40% de los turistas del total que viajaron este fin de semana largo por el Día de la Memoria eligieron destinos de la provincia de Buenos Aires. La entidad remarcó que la «última vez que el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia dio lugar a un fin de semana turístico fue en 2017, cuando casi un millón de viajeros recorrieron el país, 13,6% más que en este 2023». «Sin embargo, a pesar de haber circulado menos gente, el gasto total de este año, a precios reales, resultó 0,2% superior. Los turistas destinan cada vez más proporción de su presupuesto a ocio y recreación», señaló. Los destinos preferidos por los turistas fueron especialmente la Costa Atlántica y ciudades del interior como Tandil, San Pedro, Chascomús, San Antonio de Areco, Lobos, Junín o Tigre. También La Plata tuvo mucha convocatoria, con la propuesta de visitar espacios marcados por la última dictadura militar. La capital provincial ofreció una actividad de recorridos guiados en bicicleta por el Monumento a la Noche de los Lápices, Pañuelos de Plaza San Martín, el Museo de Arte y Memoria MAM y la ex Comisaría 5ta, entre otros. La propuesta gastronómica más convocante fue el San Patricio 2023, donde no faltó ninguno de los cerveceros artesanales de la provincia. «El segundo fin de semana largo del año fue acorde a las expectativas del sector. Viajaron 880 mil personas y gastaron $26.467 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas«, detallaron desde CAME, respecto a los destinos de todo el país. Los turistas gastaron, en promedio, $10.590 diarios cada uno, y la estadía fue de 2,8 días. Para los empresarios del sector la fecha fue regular, pero la gastronomía trabajó bien. El viernes hubo más comercios abiertos que lo habitual para un feriado, especialmente en las ciudades más grandes, para no perder ventas. «Al ser una conmemoración que marcó la historia argentina, el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no tiene la magnitud comercial de otras fechas, pero muchas provincias lograron evocar la jornada con propuestas alegóricas que reunieron a turistas y residentes», explicaron.

Fuente: La Noticia 1

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram