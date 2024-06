Por falta de fondos, la Provincia debió suspender los viajes de fin de curso

Los viajes de los alumnos egresados de la escuela secundaria subvencionados por la provincia de Buenos Aires fueron suspendidos debido a «problemas presupuestarios». Tras anunciar una asfixia financiera de $5,8 billones por parte del gobierno nacional y una abrupta caída en la recaudación fiscal, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo que ajustar el gasto público. Por lo tanto, las inscripciones para los viajes han quedado frenadas temporalmente, a pesar de que el mandatario buscó mantener esta política implementada desde 2021. Desde entonces, 300.000 alumnos de 4.448 escuelas de 135 municipios pudieron disfrutar de un viaje que dificilmente hubiesen podido concretar sin la ayuda del Estado. Se contrataron 91 hoteles, con un impacto económico total de $27.000 millones, según datos del gobierno bonaerense. Los destinos incluyeron Mar del Plata, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente, Pinamar, Miramar, Sierra de la Ventana, Villa Gesell, Necochea, Tandil, Cañuelas, Escobar, Mar Chiquita, Ramallo y San Pedro. El movimiento de estudiantes creó 5.600 puestos de trabajo, según el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Para sostener esta política pública, el gobierno de la provincia cubría los traslados, alojamientos en hoteles por tres noches y comidas por cuatro días. Solo en 2023, destinó $14.571 millones para financiar los viajes gratuitos, gestionados mayoritariamente por las empresas Travel Rock y Max Point, y también por otras menores como Surland Viajes, Euromar Turismo y Cuyen Turismo. «Hoy está en veremos. No tenemos certeza de si vamos a poder llevarlo adelante. Nuestro objetivo es mantenerlo, pero no podemos dar precisiones en este momento», expresó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, en una visita a Mar del Plata a principios de año. El funcionario reconoció que fue un tema de debate en el cónclave que compartió con los intendentes de la costa atlántica y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, principales beneficiarios de estos viajes. Finalmente, el aumento de los costos y la caída de los ingresos públicos obligaron a Kicillof a suspender el plan por este año.

