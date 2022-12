Hablamos con el campeón del “Arena Series 2022” en moto-cross

Hablamos en el piso de la radio con Mauricio Merceré, el flamante campeón del “Arena Series 2022” culminado este sábado en Villa Gesell.

“El Arena Series fueron en 8 fechas en categoría master por mi edad, hubo carreras en Gesell, Costa Bonita, Monte Hermoso, Claromecó. Así logramos a la última carrera con sumatoria de puntos llegar conquistar el campeonato, en todas las carreras llegué por lo menos tercero o cuarto, el tema es que si no sumas puntos no podes lograr el objetivo, de las ocho gané tres o cuatro y gracias a Dios siempre en el podio, es un premio a la regularidad….” Sobre la exigencia de la competencia, Mauricio comentaba: “El propio Marcos Patronelli me dijo que estas competencias son más difíciles que el Dakar, acá es 100% física, a fondo, terminé agobiado, hay que meterle garra a lo físico, quemar las naves en ese sentido, la moto hay partes de quinta a fondo o al corte entre los médanos, los motores duran 60 horas, a partir de ahí recambio de partes, pistón, aros, biela, durante el año también hay que entrenar, acá no hay lugar donde entrenar, hay que ir a Saladillo, Hinojo, 25 de Mayo, hay que meterle horas de práctica… Un pistón normal tiene 5cm. De alto, este de 2,5cm. Todo pequeño, liviano y rápido para que la moto ande fuerte, lo que se hace mucho es la suspensión por el tema de pozos, son 45 minutos, es un deporte muy físico….. Estamos con una Honda CRF 250 a inyección, en promedio iba mejor ahí, más liviana, terminaba muy bien con esa moto, el que correr con la 450 en la salida o recta se me va. Hay partes ponía en quinta a 140 km. Que en arena es muy duro. El combustible es Infinita, lo ideal es Aero-nafta, pero los costos son otros…. En la largada, en la general fuimos 96 motos, uno o dos se desmayaron por el calor, yo terminé y le pedí a mi hermano que agarrara la moto porque me caía, estaba fusilado…. Al gimnasio no he ido mucho, pero salir en correr o bici algo así pero el 2023 tendré de meterle más, el enduro del verano 2023 es muy parecido, es en febrero, son 45 minutos más una vuelta….Elegí la arena porque me gusta el manejo pero no es tan peligroso como la tierra, vamos igual muy bien protegidos, generalmente es una caída y nada más, creo que es más seguro aunque ha habido fatalidades. La ambulancia siempre está atenta…” Sobre el enduro del verano en febrero, dijo: “Estamos pensando en el enduro, se habla que va a ser más grande, se habla de un campeonato mundial, serían fechas en Francia y Holanda, con pilotos de distintos países…” Sobre posibles espónsores, expresó: “El tema auspiciante es complicado, no he salido a pedir para no molestar, hasta ahora me auto solvento, estaría buenísimo poder tener un auspicio a nivel nacional ya que es grande el costo, traslado, quedarse allá. Es un deporte muy caro. A veces la familia no puede ir por cuestiones de la escuela de las nenas o diversos compromisos, el que siempre está es y su mérito es para mi hermano Sergio que me acompaña y está en todo.

ENTREVISTA COMPLETA A MAURICIO MERCERÉ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram