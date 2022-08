José Larralde, sin trabajo y «rascando el fondo de la olla»

Una entrevista improvisada realizada por Herbert Coello y que fue subida a Twitter, dejó en evidencia el momento crítico que vive esta leyenda del folklore argentino: José Larralde. Y es que así se manifiesta el músico y agrega: «Está duro y mis hijos también están así, para colmo trabajan por cuenta propia. Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo». «Hay unos piolas que dicen que cobro 3 mil pesos por hacer nota. Qué pavotes. Yo nunca cobré, lo que pasa es que no me gusta hacer notas» agregó en la nota que reproduce TN en su sitio web. «Que se acomode todo un poco. Que nos dejemos de joder. Parecemos enemigos acá» pidió Larralde al final del video. En esa entrevista también se le preguntó qué pasó con el uso que se hizo del tema «Quimey Neuquén», que aparece justo en el último capítulo. «Qué tiene que ver en el norte de México «Quimey Neuquén»? se preguntó el músico, aclarando: «Pero no cobré un mango, no me dieron un mango por eso, porque dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos, ¿no?». José Larralde abandonó los festivales y grabaciones hace años . Decidió apartarse de la industria de la música, desde entonces sus presentaciones se publicitan de boca en boca. Sus admiradores llenaban cuanto lugar lo recibía para sus recitales. Está considerado uno de los más genuinos compositores e intérpretes de la música folklórica. Sus canciones hablan del campo y la vida difícil de los trabajadores rurales. Y las historias que relata suceden en la pampa y en la Patagonia. «Canta José Larralde» fue su primer disco publicado en 1967. Compuso más de 600 canciones de las cuales grabó la mitad. Nacido en Huanguelén, provincia de Buenos Aires, en 1937, ya a los 7 años escribió sus primeros versos y de jovencito trabajó de albañil, tractorista, soldador eléctrico y mecánico, aunque su verdadera vocación siempre fue la guitarra y el canto. El mismo usuario de Twitter que subió el video con la entrevista apuntó: «Este hombre es una leyenda de la música nacional, y está rascando el fondo de la olla. No podemos permitirlo»

