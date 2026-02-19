19 de febrero de 2026

La Buena Noticia: científicos crean un mapa que predice ataques de escorpiones mortales

Fm Alpha

Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Galway, desarrolló un innovador método para identificar y predecir los puntos críticos donde habitan algunas de las especies de escorpiones más peligrosas del mundo. Al examinar las condiciones ambientales, los científicos determinaron los factores que permiten a los escorpiones altamente venenosos sobrevivir y expandirse. Estos hallazgos podrían ayudar a revelar las áreas donde los piquetes de escorpiones son más probables en las regiones tropicales del planeta. Para alcanzar sus conclusiones, el equipo combinó investigaciones de campo en Africa con un modelado computacional avanzado. Este enfoque les permitió estimar dónde es más probable que se encuentren especies de escorpiones de alto riesgo y qué características ambientales influyen en su distribución.

Fuente: Cadena 3

