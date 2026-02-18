18 de febrero de 2026

La Buena Noticia: tres millones de turistas se movilizaron por el país y tuvo un fuerte impacto económico

7 minutos atrás Fm Alpha

El fin de semana XXL de Carnaval dejó cifras muy positivas para el inicio de 2026 y el sector turístico se entusiasma con repetir el buen desempeño a lo largo del año. Los principales destinos registraron una ocupación hotelera superior al 80% y viajaron por el país 3 millones de turistas, lo que representa un incremento del 7,2%, respecto al año anterior, según datos de CAME. La entidad informó que el gasto de los argentinos alcanzó los $1.007.793 millones, principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. “El gasto directo total que realizaron los turistas creció 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo 7,7%”, destacó el informe. De acuerdo con el relevamiento, la estadía promedio fue de 3 días. Se destacaron destinos tradicionalmente elegidos para esta fecha, como diferentes localidades de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy; diferentes puntos de la Costa Atlántica; Bariloche y otras importantes ciudades turísticas de la Patagonia. “Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros”, deslizó CAME. En el interior bonaerense, se destacaron las localidades de 25 de Mayo y Lincoln con sus tradicionales carnavales.

Fuente: TN

 

Fm Alpha

