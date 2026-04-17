La Buena Noticia: un nuevo análisis de sangre permite detectar el Alzheimer antes que los métodos tradicionales

Más de 57 millones de personas en el mundo viven con demencia, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta cifra ascenderá a 139 millones para 2050. La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos a nivel global. Por eso, uno de los objetivos clave de los científicos es la detección temprana de la enfermedad y una medicina personalizada y menos invasiva. La novedad es que un nuevo análisis de sangre que mide el biomarcador fosforilado tau 217 (pTau217) permite anticipar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en adultos mayores aún sin síntomas, incluso años antes de que los estudios cerebrales tradicionales detecten las primeras anomalías. La investigación, publicada en Nature Communications y realizada por un equipo del Mass General Brigham Neuroscience Institute, asociado a la Facultad de Medicina de Harvard (HMS) revela que este método sanguíneo puede reconfigurar la estrategia de diagnóstico precoz y focalizar la prevención en quienes presentan mayor riesgo de deterioro cognitivo. El estudio —liderado por Hyun-Sik Yang, neurólogo de Mass General Brigham y miembro asociado del Broad Institute of MIT and Harvard— siguió a 317 adultos de entre 50 y 90 años durante un promedio de ocho años, dentro del marco del Harvard Aging Brain Study.Todos ellos estaban cognitivamente sanos al inicio de la investigación y fueron sometidos tanto a pruebas sanguíneas de pTau217, como a escáneres cerebrales repetidos y evaluaciones cognitivas periódicas.Los autores constataron que niveles elevados del biomarcador pTau217 se asociaron a un avance más rápido en la acumulación de amiloide y tau en el cerebro, ambos considerados signos distintivos de la enfermedad de Alzheimer, incluso cuando las imágenes iniciales no mostraban alteraciones.“Antes creíamos que la detección mediante PET era el primer indicio de la progresión de la enfermedad de Alzheimer, ya que revelaba la acumulación de amiloide en el cerebro entre 10 y 20 años antes de que aparecieran los síntomas”, afirmó Yang. “Pero ahora estamos viendo que la proteína pTau217 se puede detectar años antes, mucho antes de que aparezcan anomalías evidentes en las tomografías PET de amiloide”, afirmó el investigador.

Fuente: Infobae

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