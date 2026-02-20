20 de febrero de 2026

La Buena Noticia: una planta sobrevivió nueve meses en el exterior de la Estación Espacial Internacional

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

Una planta de musgo terrestre resistió durante nueve meses sin protección en el exterior de la Estación Espacial Internacional. El estudio fue dirigido por Tomomichi Fujita de la Universidad de Hokkaido, en Japón. Más del 80% de las esporas del musgo, llamado Physcomitrium patens, sobrevivieron a condiciones adversas, como el vacío espacial, radiación ultravioleta, temperaturas extremas y microgravedad y, tras su retorno, germinaron satisfactoriamente. El equipo liderado por Fujita había enviado cientos de esporofitos a bordo de la nave Cygnus NG-17 en marzo de 2022. Una vez en la Estación Espacial Internacional, los astronautas situaron las muestras en el exterior de la estación, exponiéndolas al entorno espacial hasta diciembre de ese año. En enero de 2023, las muestras regresaron a la Tierra tras la misión SpaceX CRS-16 y se analizaron en Japón.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

