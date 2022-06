Manuel Montiel: el crack que elige no serlo para ser feliz

De pibe jugó en Argentinos Juniors. Lo quiso Caruso Lombardi y Pedro Troglio. Bernardo Grobocopatel de Agropecuario le puso a su disposición una casa y secretaria para que nada le faltase, pero su elección siempre fue jugar al futbol en su pueblo. El 9 de Argentinos de 25 de Mayo, a los 33 años no para de mostrar su talento y ya está en la final del torneo de la Federación Pampeana.

(Por Flavio Iacomini)

Linda y particular historia de vida la de Manuel Montiel, el crack de Argentinos de 25 de mayo, que le convirtió tres goles a Ferrocarril Roca para dejarlo eliminado al buen equipo de Las Flores del Torneo de la Federación Pampeana en la primera ronda. Su equipo, el decano venticinqueño, ya llegó a la final tras terminar ayer por la tarde con Velense de Tandil y de esta manera alcanzar la final del torneo que lo clasifica al ganador para jugar el Torneo Federal 2022. Y Manuel Montiel, en varios partidos, con sus goles y asistencias, volvió a ser un jugador determinante dentro del campo de juego. Días pasados, en una charla radial con Cristian Tordó, periodista del Diario La Mañana y del Canal 3 Fortín Mulitas de 25 de Mayo, surgió el relato de una parte de la historia de este excepcional futbolista de una ciudad del interior que no fue profesional por propia elección. “Manuel es muy familiero, de sus amigos, de su ciudad. Tuvo múltiples chances y evitó tomarlas siempre o por ahí probaba, no le gustaba y se volvía. Le pasó desde chico con Argentinos Juniors. Anduvo en Europa jugando en las divisiones del club de La Paternal, pero bueno eligió volverse a 25 y así otras cuantas historias también” es lo que nos cuenta el colega de la ciudad del carnaval. Caruso Lombardi, por entonces DT de la primera de Qulmes, siempre quiso tenerlo en su plantel a este zurdo goleador de pegada justa y potente que hace que los equipos rivales que lo enfrentan casi siempre deban sufrirlo. El verborrágico entrenador, en un verano en Mar Del Plata lo volvió a encontrar mientras vacacionaba con su familia y le dijo Montiel anda a cambiarte y quédate de pretemporada con nosotros. Del Ni pasó al No y se volvió como siempre para jugar en la Liga de su pueblo con sus amigos. Pedro Troglio cuando lo vio jugar se lo quiso llevar a Gimnasia y la elección de Manuel Montiel volvió a ser jugar en su ciudad y no moverse de al lado de sus afectos. La más cercana en el tiempo de las historias es lo que sucedió con Agropecuario de Carlos Casares. El propio Bernardo Grobocopatel lo fue a buscar a 25 de Mayo. En tierra sojera, el dueño del club puso una casa amueblada a su disposición y a su propia secretaria para que nada le faltase y se sintiera cómodo en su estadía allí. El DT lo hacía jugar de volante por derecha y se sentía incomodo, por lo que rápidamente pegó la vuelta, renunció a sus privilegios y se volvió a calzar la camiseta amarilla y negra a rayas verticales con la nueve en la espalda. Ayer Lunes, en tierra tandilense, volvió a hacer de las suyas en un campo de juego y mostró sus dotes de crack. Eso sí, Manuel Montiel esta noche, volverá a dormir tranquilo, ninguna luz del estrellato lo encandilará. Con ser ídolo futbolístico en su propio pueblo, entre los suyos, le alcanza y sobra para vivir feliz.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram