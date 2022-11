Marta Scaroni y el balance de un año deportivamente positivo

La competidora en Damas C hizo un balance luego de un año muy productivo, pues donde participo hizo podio siendo varias veces oro y plata. Normalmente Marta entrena junto a su esposo Roberto Benavidez, pero hoy mañana de lluvia, aprovechamos para conversar en “El Periodístico vía WhatsApp.

“Por lo general en verano tratamos de entrenar a la mañana, levantarnos temprano y salir porque luego el calor es agobiante, aunque las carreras son al mediodía también salimos a esa hora para aclimatarnos. El 2022 mejoró la performance de manera particular, fue un año increíble, no lo esperaba, arrancando la nocturna en febrero que salí segunda, luego el Argentino de Ruta en Entre Ríos donde logré la de oro y plata en Crono y Pelotón, eso fue algo soñado, espectacular, luego vinieron varias carreras, en Tandil con la Vuelta de los Bosques, la segunda etapa fue mixta y también la ganamos con Roberto, el campeonato de las 5 fechas del MTB. Y después empezamos a probar pista…. Había que viajar a MDP, hablé con los chicos de acá que me facilitaron una bici pistera con piñón fijo, luego aprender y entrenar en el velódromo, es un óvalo impresionante, empecé a andar y al poco tiempo me pareció que había andando toda la vida ahí, no sé cómo explicarlo. Preparamos entre dos o tres especialidades y feliz, fue algo nuevo, logré la plata en persecución individual en 1.500mts. y quería ver cómo estaba, son entrenamientos cortos pero explosivos, la mountain es más tiempo de entrenamientos, estuve dos semanas para prepararme y me pude quedar con el provincial, coronamos un año increíble. La pista me encantó… el velódromo, si bien todos son iguales, en la capacidad todos tienen 250mts. Por vuelta y está todo marcado y detallado por carriles, lo que hice yo que fue persecución individual, se hacen las clasificatorias hasta que quedan los 4 semifinalistas, se sale a tope porque son 6 vueltas nada más, uno entrena muchísimo para tres minutos en pista, es súper explosivo. Se van buscando todos los detalles muy milimétricamente, a veces por centésimas se pierde una medalla. Se usa una rueda tubular y las libras al máximo. ….Finalizando acotaba: “Hay algunas carreras más para diciembre pero creo que con lo del Provincial ya fue suficiente, ahora seguimos con el gimnasio para estar más fuerte, entrenar para seguir adelante. Y en 2023 seguir con nuevos objetivos, la nocturna no sé si la haré porque ya paso de categoría, buscaré carreras de mi categoría seguramente y no dar ventajas con los años. Voy a Damas “D”, el objetivo principal sería ir a Río Pinto y el Argentino de Rural, lo que venga en el medio sería para llegar a eso como el Argentino de Pista también. El Argentino de Rural sería algo increíble poder lograr un lugar destacado, agradecer a mi marido Roberto, Luz y Fuerza y la municipalidad. Remarcó.

(Imágenes de archivos)

AUDIO ENTREVISTA A MARTA SCARONI

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram