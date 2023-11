Martha Scaroni y Roberto Benavídez y el gran resultado en el Campeonato Argentino

Hablamos con la dupla que mantiene un ritmo significativo de presentaciones en exigentes competencias a nivel nacional, tanto rural bike, ruta o pista.

“Más que contenta, cerrando un año que arrancamos muy bien y el trabajo se corona con esto que no pensábamos hacerlo porque no teníamos el material adecuado, pero aparecieron las amistades que nos ayudaron para llegar bastante bien…Este año lo preparamos con menos tiempo junto a Roberto que debutó este año e hizo una buena carrera, la categoría mixta la hicimos juntos y bajamos los tiempos unos 6 segundos, parece poco pero en un velódromo es mucho tiempo, con Roberto entrenamos muy bien juntos, ya habíamos hecho juntos la modalidad rural bike. Este año entré en Damas D, ya cumplí 60 decía Marta…(risas) “en el velódromo decidimos ir y por suerte y ganamos medallas. Me gusta más el mountain bike, esto me gusta, pero debería tener algunos años menos para competir como debiera en disciplinas como el Scratch, olímpica, vueltas puntables, no me puedo arriesgar a competir en esas especialidades porque no tengo la edad y el manejo . Es riesgoso porque el ovalo es pronunciado y te largan un pelotón con 15 o 20 ciclistas donde se define a gran velocidad. Entonces compito en pruebas como contrareloj o persecuciones, carreras una contra una…El año termina bien, este sábado queremos ir a correr a la pista para homenajear a Marcos (Crespo) porque hay un evento. Después un descansito para relajarnos pero sin dejar de pedalear del todo. Después vendrá el Argentino y por ahí si se da ir al Río Pinto en mayo. Este año fui tercera así que tengo la inscripción paga así que tengo casi la obligación de ir…” remarcaba Marta.

Por su lado, su esposo Roberto Benavidez comentaba: “Combinación absoluta de unos cuantos años y ya nos conocemos demasiado porque entrenamos siempre juntos porque vamos siempre a la par…” Yo competí en persecución 2.000mts. en mi categoría éramos unos cuantos, y la primera carrera quedé cuarto para competir por el bronce y para la segunda corrida me tocó con un ciclista de La Plata, debía bajar 5 segundos y bajé 4. Por poco perdí el bronce, en dupla quedamos 5tos. Con Marta en persecución mixta cerquita del bronce, había gran nivel y muchas parejas. Damos mucha ventaja para la mixta porque uno de 50 y uno de 45 ya entran en nuestra categoría y damos ventaja porque somos más grandes. Sin embargo hicimos un excelente papel…” Afirmó Roberto.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A MARTA Y ROBERTO