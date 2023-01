Muerte por infecciones con salmonella y shigella: el Dr. Tibiletti desmintió rumores sobre internados en Las Flores

Luego de conocerse que en la localidad bonaerense de Berazategui dos hombres de 48 y 36 años murieran los días 12 y 17 de enero, producto de un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable, el director de nuestro hospital salió al cruce de versiones sobre casos locales. «No tenemos pacientes internados con esas bacterias. Se trata de una situación específica en Berazategui de un brote a partir de algunos casos que se conocieron en las últimas horas. Sabemos que están averiguando con los controles correspondientes. Aprovechamos para recordar acerca de la correcta cocción de las carnes como así también la exposición prolongada de éstos alimentos al sol que provocan la aparición de toxinas», manifestó Tibiletti. Según publicó el portal Infobae este viernes, las dos víctimas habían informado sobre el consumo de carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas. Los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de las bacterias salmonella y shigella. “El caso de las personas fallecidas llamaron la atención por la gravedad y la toxicidad. Independientemente del tratamiento médico, las dos personas presentaron un fallo multiorgánico y fallecieron”, explicó el doctor Martín Garaycochea, director asociado del Hospital Evita Pueblo. Según las fuentes, las dos personas fallecidas no tenían vínculo alguno y el producto que ingirieron no lo compraron en el mismo comercio. Ante esto, fue informada la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Berazategui, que procedió a tomar muestras de la mercadería adquirida las cuales fueron enviadas para su análisis al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) e INAL (Instituto Nacional de Alimentos). «Nosotros no podemos confirmar que las bacterias estaban en la carne que consumieron. Hicimos la denuncia a Epidemiología del Municipio y, Bromatología, tomó muestras de distintos lugares que se enviaron a analizar al SENASA y al INAL. Ellos van a determinar dónde está la bacteria”, manifestó Garaycochea.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram