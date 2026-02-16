16 de febrero de 2026

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de “El Padrino”

23 minutos atrás Fm Alpha

El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por sus icónicos papeles en El Padrino y Apocalypse Now, murió este domingo a los 95 años. La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz argentina Luciana Pedraza a través de las redes sociales. “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió. Duvall fue una figura fundamental del cine estadounidense durante más de siete décadas, destacándose por su versatilidad y profundidad interpretativa. Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Tom Hagen en El padrino (1972) y El padrino II, su carrera incluyó una amplia variedad de géneros y personajes memorables. Fuera de los sets de filmación, Duvall era conocido por su perfil bajo y su profundo amor por el campo y el tango argentino. Esta última pasión lo llevó a visitar Buenos Aires en reiteradas ocasiones, forjando un vínculo especial con nuestra cultura. Cabe decir que su esposa es una actriz y directora de cine argentina.

