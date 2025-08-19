19 de agosto de 2025

Nuevo fármaco contra el cáncer: quimioterapia más eficaz incluso en tumores resistentes

6 horas atrás Fm Alpha

Un nuevo fármaco contra el cáncer podría mejorar la respuesta de los pacientes a la quimioterapia incluso en tumores resistentes al tratamiento, según una investigación publicada en ‘Science Translational Medicine’, realizada por el equipo del ‘King’s College’ de Londres. El medicamento actúa sobre la hemooxigenasa-1 (HO-1), una proteína producida por los macrófagos -glóbulos blancos que rodean los tumores y bloquean la entrada de células inmunitarias beneficiosas-. Al inhibirla, se elimina esta barrera defensiva y se potencia el efecto de la quimioterapia.
En modelos de laboratorio, los investigadores comprobaron que incluso tumores resistentes respondieron al tratamiento, lo que consideran “un avance realmente prometedor”, en palabras de James Arnold, jefe del Grupo de Inmunología Tumoral del King’s College.

Fuente: Infosalud

 

