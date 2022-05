Prof. Alfonsina Ordoñe, Censo 2022: “lo importante es esperar al censista”

La responsable en nuestra ciudad del Censo de Hogares y Viviendas 2022 se llevará adelante el próximo miércoles 18, habló esta mañana en “El Periodístico” con Ernesto Varela. Sobre el operativo en Las Flores, la funcionaria sostuvo que “ser parte de la estructura de la implementación del censo es un gran desafío porque vamos a tener mucha información que nos llevará a tomar decisiones en cuanto a salud, educación y vivienda. Es un trabajo articulado entre todos y la sociedad, que es la parte principal del operativo. En los últimos días se han llevando a cabo diversas acciones. Hubo capacitaciones en los llamados Talleres de refuerzo donde se ponen en consideración cuestiones que pueden surgir ese día. Hay un trabajo enorme de jefes de fracción, jefes de radio, censistas para que todo se pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Aquí el operativo comenzó la semana pasada para las viviendas rurales teniendo en cuenta que hay situaciones allí donde la gente puede no estar y es importante que para esa zona el operativo disponga del tiempo necesario y la tranquilidad que cada uno de los hogares van a ser visitados. La cartografía que nos envía el INDEC es precisa y muy clara, viviendas y escuelas en el campo, lo bueno es que ya se cuenta con conectividad en la zona rural, es un punto a favor porque permite que las familias se acerquen a las escuelas y puedan hacer el censo digital, todo eso es muy importante, aunque uno haya efectuado el censo digital es necesario que alguien esté en la casa para que se pueda dar a conocer el código del censo eso simplifica la labor del censista. Es importante que cualquier persona pueda estar presente para mostrar ese código, no es necesario que el censista ingrese al hogar, alguien tiene que esperar al censista, así nos aseguramos que cada vivienda y persona tenga la posibilidad de ser parte del censo…32 viviendas por censistas es lo que se ha estimado, tiene el día de 8 a 18 hs y se calcula el cuestionario 10 minutos en caso de que haya una sola persona y si hay más 5 minutos por persona, si hay autogestión será mucho más breve. Si alguna persona no puedo hacer el censo digital que está habilitado hasta el miércoles 18 a las 8, el sistema aun puede dar el código, sino será entrevistado por el censista, se le preguntará de la vivienda, las características y las personas que viven en el hogar, no habrá preguntas relacionadas con cuentas de CBU, o cosas de ese estilo, cuestiones personales a manejos bancarios o económicos. Tendrán una pechera con la imagen del censo y el nombre. El formato papel es el resguardo de la información, hay características para relevar la información, aunque ingrese por digital todo queda en la base, no registra nombre o particularidades, es de vivienda y población. Tenemos la doble vía, la app y un tablero de gestión donde se va cargando toda la información. Si hay identificada 10 viviendas tenemos que saber qué pasa en esas 10 y no en 8.

ENTREVSTA COMPLETA A LA PROFESORA ALFONSINA ORDONE

