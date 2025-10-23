23 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Récord de Vista Energy en Vaca Muerta: superó los 126.800 barriles diarios

1 minuto de lectura
4 minutos atrás Fm Alpha

Vista Energy reportó resultados históricos para el tercer trimestre de 2025. La compañía liderada por Miguel Galuccio, fundador y CEO, alcanzó una producción total de 126.800 barriles equivalentes de petróleo por día. Implica un incremento del 7% respecto al trimestre anterior y un formidable 74% de aumento interanual, profundizando su foco en la eficiencia y la productividad de sus activos. Este crecimiento fue apalancado por la alta productividad de los nuevos pozos puestos en marcha en las áreas Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica. La producción de crudo, que es el «core» del negocio, ascendió a 109.700 barriles por día, marcando también un crecimiento del 73% comparado con el mismo período de 2024.

Fuente: Energía ON

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

¿Es broma?: para Vialidad Nacional, la Ruta 3 en Azul está en buen estado y sin pozos

24 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las exportaciones de carne aviar crecieron 8% en valor

1 semana atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La construcción muestra señales de recuperación tras meses de caída

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Policiales: Sub-DDI realizó allanamiento por suministro de drogas ilícitas

53 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Récord de Vista Energy en Vaca Muerta: superó los 126.800 barriles diarios

4 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Se proyecta un sistema de abono para el sostén del Teatro Español

10 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ivan Crowley triple medalla en el Panamericano de ciclismo en Paraguay

11 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.