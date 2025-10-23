Récord de Vista Energy en Vaca Muerta: superó los 126.800 barriles diarios

Vista Energy reportó resultados históricos para el tercer trimestre de 2025. La compañía liderada por Miguel Galuccio, fundador y CEO, alcanzó una producción total de 126.800 barriles equivalentes de petróleo por día. Implica un incremento del 7% respecto al trimestre anterior y un formidable 74% de aumento interanual, profundizando su foco en la eficiencia y la productividad de sus activos. Este crecimiento fue apalancado por la alta productividad de los nuevos pozos puestos en marcha en las áreas Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica. La producción de crudo, que es el «core» del negocio, ascendió a 109.700 barriles por día, marcando también un crecimiento del 73% comparado con el mismo período de 2024.

Fuente: Energía ON

