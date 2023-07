Saladillo: Vándalos destruyeron la escuela técnica.

Ingresaron a la Escuela Técnica de Saladillo durante la noche del viernes y ocasionaron destrozos importantes en toda la institución.

Directivos informaron que rompieron distintos artículos de computación y materiales de taller y el daño más importante seguramente se va a producir por la activación de matafuegos sobre los elementos electrónicos.

«Verdaderamente los daños son importantes y peligra el dictado de clases para los próximos días»

Reflexión del ex intendente Gorosito.

“Mi categórico repudio al bárbaro ataque a E.E.S.T n° 1 “Gral. Savio”, espero que las autoridades y organismos estatales que corresponda puedan esclarecer el hecho para que los autores tengan el castigo que indica la ley. La Escuela, sus directivos y sus alumnos saben que siempre he estado cerca de ellos y lo seguiré estando”. Carlos Antonio Gorosito.

“Hasta el momento no sabemos quiénes han sido los que han causado importantes destrozos en la Escuelas de Educación Secundaria Técnica Gral. Savio de nuestra ciudad. Tampoco sabemos cuáles han sido los móviles de quienes han realizado los bárbaros destrozos en el establecimiento educacional. Repudiamos categóricamente los vandálicos hechos. Al mismo tiempo esperamos que la actuación de la justicia, la policía y de los órganos estatales que corresponda puedan determinar la autoría de tales hechos delictivos para que luego tengan la sanción que marca la ley para quienes hayan sido los responsables. Solamente mentes enfermizas pueden haber llevado a cabo un ataque de esta naturaleza a un establecimiento educativo. Las personas de bien no realizan acciones de esta naturaleza. Hoy fue la Escuela Técnica, mañana puede ser otra o cualquier edificio público, también una propiedad privada. La vida en sociedad exige respetarnos mutuamente. Tenemos que desterrar este tipo de conductas, lo exige la sana convivencia social. Según las informaciones que han publicado los distintos medios de comunicación locales el interior de la Escuela fue rociado con polvo de matafuegos, altamente tóxico y destructivo. Utilizados los extintores como un arma química de alto poder y, además, para provocar gravísimos daños a la infraestructura del edificio. La escuela se abocará ahora a la puesta en condiciones de los sectores dañados del edificio y la reposición del material, seguramente recibirá la colaboración comunitaria. Exhortó a las autoridades y funcionarios que corresponda que arbitren todos los medios para esclarecer el hecho, para que los responsables, lo vuelvo a reiterar tengan el castigo legal que corresponde para estos casos. Finalmente espero que estos hechos no vuelvan a ocurrir, definitivamente tendremos que aprender a convivir juntos. Mi solidaridad con la Escuela. Su directivos saben que desde la función pública y ahora desde mi condición de ciudadano la estaré acompañándola en sus proyectos institucionales.”

Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 2 de julio de 2023.

