Vivian Perrone, semana para la seguridad vial: “Bajar la velocidad a 30km. salvaría muchas vidas”

Desde la localidad de San Isidro, donde reside actualmente, la madre de Kevin Sedano, quien perdiera la vida en una embestida de tránsito en 2002, habló este miércoles en “El Periodístico” con Ernesto Varela. En el marco del lanzamiento de la sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y puntualmente sobre la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de reducir la velocidad a 30km. en todas las ciudades del mundo, Perrone afirmó que “pudimos estar en contacto con la OMS y la ONU y ver lo que ellos indican sobre cómo se pueden reducir la siniestralidad en las calles. Efectivamente ellos recomiendan que la velocidad sea de 30 kilómetros para todas las ciudades del planeta. Eso sin dudas salvaría muchas vidas. Hoy en la Argentina podemos circular como máximo a 40 km. Se pierde muy poco tiempo y es muy poca la diferencia en distancia, pero la OMS dice que si uno va a 40 y atropella a alguien hay posibilidad del 30% menos que una persona pierda la vida. También ayudaría a la ecología porque se reducen los gases que afectan al medio ambiente. Hasta que salga la ley de “alcohol 0” que salgan a controlar. Hoy cada conductor puede tener hasta 0,5grs. de alcohol en sangre. Estamos diciendo que lo importante es ver los controles y que la gente entienda que son tantos los autos que hay en la actualidad que nos tenemos que cuidar entre nosotros. No podemos perder 20 vidas por día en la Argentina y que los siniestros viales sean la primera causa de muerte en los jóvenes. Digo que se puede prevenir. Imagino una campaña de difusión a la máxima expresión, muchas veces me invitan a dar charlas, es bueno ir con un técnico y que además nos escuchen a quienes hemos perdido familiares. Necesitamos una legislación clara para que todos sepan qué se puede y no se puede hacer. En España, la ciudad de Barcelona incorporó el tema de los 30km. y ya comienzan a aparecen las primeras estadísticas sobre menores muertes, o Suecia que tienen visión cero, quieren ir por cero muertes viales en su ciudad, ellos están organizados para que no sea necesario ir y venir con su propio auto, España logró disminuir la cantidad de muertes viales en 50%, lo hizo modificando la ley y saliendo a controlar sin hacer grandes inversiones en rutas. Claro, hay que cuidar las rutas que uno tiene sin hacer grandes gastos, decimos que todos utilizamos lo que es la seguridad vial, el que no tiene un auto, tiene una moto, bicicleta o somos peatones, veo cuando voy al interior la gente en moto sin casco, o más de dos personas en la moto, o con menores, yo miro y digo nadie controla esto? En provincia veo cosas terribles, papás conduciendo con un hijo chiquito en su falda o cuando veo esos cosas me indigno. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Un auto se puede convertir en un arma. Cuando damos charlas a las escuelas hay papás que nos dicen que sus hijos no tienen auto o moto pero les decimos que sus amigos pueden tener, que sepan decir no cuando ven algo que no está bien, es muy importante la educación vial. Que no tengamos la soberbia de que aquí no va a pasar.

ENTREVISTA A VIVIAM PERRONE

