Volkswagen anunció una inversión de US$ 250 millones para sus plantas de Argentina

Volkswagen Argentina anunció este miércoles una inversión de US$ 250 millones en los próximos cinco años y la incorporación de 400 nuevos puestos de trabajo, que serán destinados a la renovación de la pick up Amarok que se produce en la Planta de General Pacheco, el comienzo del montaje de motocicletas Ducati en Córdoba y un proyecto de localización de piezas para el modelo Taos. Así se presentó este mediodía en un acto llevado a cabo en su Centro Industrial de la localidad bonaerense de General Pacheco con la presencia del secretario de Industria, Ariel Schale; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; el embajador de Alemania en Argentina, Ulrich Sante; el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el secretario general adjunto del SMATA, Mario Manrique. Los funcionarios fueron recibidos por Pablo Di Si, chairman Ejecutivo de Volkswagen América Latina, y Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Argentina. El proyecto ya había sido anticipado por los directivos de la firma al presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno el 10 de marzo pasado. En el encuentro en la planta de General Pacheco se informó que la compañía en los últimos años «lleva invertidos en Argentina más de US$ 1.000 millones, que permitieron la modernización en tecnología e infraestructura de sus plantas productivas y una nueva planta de pintura con tecnología única en el país».

Fuente: Télam

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram