4 de febrero: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer

Cada 4 de febrero organizaciones internacionales de salud y derechos humanos conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que cada año se cobra la vida de más de 10 millones de personas, superando las muertes por VIH/SIDA, malaria y tuberculosis en conjunto. “Para el año 2040, se estima que la cantidad de muertes por cáncer se elevará a 16,5 millones, si no actuamos antes. Por eso, esta efeméride es crucial para concientizar y animarnos a hablar más del cáncer” expresó el Dr. Federico Esteso (MN 108803), oncólogo clínico y asesor del Laboratorio Varifarma, quien durante el 2022 lanzará siete principios activos para oncología. “Hay que dirigirse a esta enfermedad con las palabras justas, sin tabúes ni prejuicios para lograr que la gente le pierda el miedo. Sólo de esta manera se podrá contribuir a mejorar la prevención y la detección a tiempo, aspectos indispensables para mejorar la supervivencia”, agregó. Cuando se habla de cáncer, se hace referencia a un amplio grupo de enfermedades que comienzan en las células. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo, debido a que el organismo está formado por muchos tipos de células. Normalmente, las células crecen y se dividen para producir nuevas que son indispensables para mantener al ser humano sano. Algunas veces este proceso se descontrola: nuevas células se siguen formando cuando el cuerpo no las necesita y otras viejas no mueren cuando deberían hacerlo, formando una masa de tejido llamado tumor. “Durante la pandemia observamos muchos diagnósticos en estadios avanzados de la enfermedad, por el hecho de que una parte de la población no tuvo acceso a aspectos centrales de su salud, suspendiendo o postergando chequeos anuales”, explicó el profesional. Por lo tanto, es indispensable visitar al médico y realizarse los chequeos correspondientes en cada etapa de la vida con la periodicidad que el profesional indique. Aún sin síntomas, una consulta a tiempo, un hallazgo inesperado, puede permitir un mejor abordaje de la enfermedad.

Fuente: Diario Río Negro

Desde LALCEC LAS FLORES, compartimos en los medios locales, esta fecha tan importante en el calendario de la RED LALCEC ARGENTINA.

La tarea de prevención y cuidado de la salud es objetivo primordial en cada uno de los miembros de la Red Lalcec .

