Alpha en Palermo con el Dip. Mario Negri: “No hay que hacer demagogia, hay que incentivar una política de exportaciones”

Fue en la tarde del miércoles en el pabellón que ubica a las maquinarias agrícolas.

“Viendo que a pesar de las medidas nefastas del gobierno el país no se detiene….Estamos en un lugar significativo para la producción nacional, vi que visitó el ministro, que en vez de abrazar al campo, dijo que va a haber un nuevo ajuste no, un ministro con el 140 % de inflación, normalmente una inflación así fabrica pobres, no presidente…pero hay que mirar hacia adelante, veo que hay mucha incertidumbre, la gente de este gobierno no puede esperar mucho más, tenemos que comportarnos bien nosotros para generar confianza, no hay que hacer demagogia, hay que incentivar una política de exportaciones, hay que bajar la presión impositiva, ayer un informe de un asesor nuestro, se cumplieron en los 4 años de este gobierno, 40 impuestos, uno cada 33 días fue creado o cambiado para aumentar la presión fiscal y además 47 empresas multinacionales se fueron de la argentina, hay que remontar la confianza…” Sobre las elecciones y por qué opción votaría, Larreta o Bullrich, dijo: “Yo no estoy con las personas, estoy con un proyecto en general, yo voy por la unidad de juntos por el cambio, en Córdoba fueron todos ayudados y la verdad es que hay que tener gratitud, estoy pensando mas en el 14, hay que pensar mas en el conjunto no solo es las personas y lo que hay que pensar en un programa claro que genere confianza…” remarcaba Negri

AUDIO DE LA ENTREVISTA

