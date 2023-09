Atahualpa y Eliana visitaron la 91.5 después del medallero logrado en Posadas

En el Campeonato nacional e internacional de Pista y Campo de Atletismo Máster «José Sorsana» que se desarrolló en Posadas Misiones el pasado fin de semana, estuvieron en la radio nuestros representante: Sandra Campos y Eliana Rafeca en disco, jabalina y bala. Mientras que Atahualpa lo hizo en 100 y 400 mts. Con vallas, Julio Giménez en mayores de 60 compitió en 2000 mts con vallas. Como remate en el fin de semana lluvioso, se organizó una posta femenina participando Eliana Rafeca, trayéndose una medalla más.

“Cansados pero contentos por todo lo hecho, salimos un par de días antes para aclimatarnos y conocer la pista y bueno aún sigue el cansancio…” decía Atahualpa.

“Nos preparándonos con mucho tiempo, con el tema alimentación y entrenamiento para llegar bien al torneo. Yo me siento más afianzada con el disco, entrené más horas con el disco, igualmente peleamos y trajimos el bronce con jabalina. Yo soy zurda, bala y disco lanzo con izquierda y jabalina con derecha. En disco competimos con mucha lluvia y viento, nos tiraba el disco para atrás, teníamos en principio 6 lanzamientos pero al cuarto se tuvo que cortar…El alimento es fundamental, frutas, verduras, proteínas para llegar bien. Es un sacrificio diario porque está el trabajo, la casa, los chicos, pero bueno le metemos garra y así se dan los resultados. En lo que hecho podio me he sorprendido pero sé que es el fruto de todo lo que se ha entrenado. Con Sandra solemos combinar para entrenar juntas. El CEF me ha prestado el disco y la jabalina para poder entrenar y se lo agradecemos. Tenemos también un compañero del equipo de Ayacucho que nos brinda asesoramiento. Nos manejamos por videos o mensajes con todo el entrenamiento…” contaba Eliana.

“Arrancamos el jueves con 31 grados allí competí y las chicas al otro día con mucho viento, lluvia y baja temperatura, cambió todo de repente. La competencia tuvo que seguir…Hubo 1036 atletas más invitados de varios países de Sudamérica y Europa. Julio anduvo muy bien pero se lesionó casi al final y no pudo estar en la última competencia. Se le hizo difícil hacer podio porque subieron nuevos competidores más jóvenes a su categoría, pero igual peleó todas las pruebas…” sobre las próximas pruebas, dijo: “En lo que es por estos lados en el Parque Olímpico y el Cenard hay torneos de manera frecuente…Es difícil el costo de todo, tenemos ayuda del municipio en cuanto a vales de combustibles, nos dejan armar alguna remera o bandera con sponsors. Lo hemos charlado con Sandra, Julio, Eliana y estaría bueno armar algo local, la comida corre por nuestra cuenta, parte del combustible y el alojamiento también…Ahora tenemos el 26 un torneo metropolitano y la idea es hacer un receso y en noviembre comenzar porque en abril del año que viene hay un torneo del Mercosur en Capital Federal. En lo personal, sé que mi vocación como músico no suele ser compatible con el atletismo por eso cuando sé que hay que entrenar dejo de lado unas semanas antes la música…” Por otro lado: “Por ahí no tenemos el lugar adecuado para entrenar a nivel local porque no tenemos pista. Sandra viene muy bien entrenando, ella viene de la escuela de Luis Arano, le fue bien bala, disco y jabalina, con un poquito de entrenamiento podemos llegar arriba, más que nada gracias a él. A nivel local estamos armando para noviembre la 2da edición de Atlético Corre. La idea es hacer una carrera no tanto por el engrasando, si no estrenado la Av. Independencia…”

