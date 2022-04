Caso Woldryk: marcha a un mes de su misteriosa desaparición

A un mes de su desaparición se realizará este viernes a las 11hs. en la vecina ciudad de Bolívar una marcha exigiendo la búsqueda y pronta aparición del peón rural que falta de su localidad sin haber dejado rastro alguno de su paradero. Por estas horas crece el misterio, ya que no hay obrante en la investigación penal rastro alguno de que fue lo que ocurrió con Juan Woldryk. Sin rastrillajes de la zona del lugar de trabajo (los que hace días no se realizan debido a las condiciones climáticas) no se sabe más que la noticia que los presos por extorsión fueron detenidos. «Sí, estaban presos y parece que los detuvieron. Una novedad que si no fuera en el marco de la tragedia que implica la desaparición de una persona parecería un chiste de mal gusto», expresaron familiares y amigos del trabajador rural.

