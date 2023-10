Charla institucional con el Pte. del HCD: “Las ordenanzas tienen que cumplirse y si no, derogarse”

Se tocaron varios temas con motivo del acto eleccionario, Blanstein dejó una incógnita de quien será el próximo Pte. del HCD y se desarrollaron diversos temas sobre la política actual de la caja de resonancia de la ciudad.

“Los que tenemos representatividad institucional debemos siempre estar a disposición de los vecinos y también de los medios que son quienes llegan a los ciudadanos…La labor del HCD es fundamental en el andamiaje del estado porque allí se resuelven muchas acciones que tienen que ver con la vida del ciudadano común, del comerciante, industrial, agropecuario, empresario…En el 2021 hicimos un análisis con la Ordenanza Fiscal que impacta de manera determinante en la sociedad, hicimos charlas con funcionarios y vecinos, hasta de otras ciudades y fue muy interesante y muy bueno, tal vez faltó mayor participación de gente vinculada con la sociedad…El HCD, en la visibilidad de la gente, quizá todavía falta. Pero siempre se han hecho acciones para estar siempre presente. Todas las sesiones están grabadas para que la gente sepa lo que pasa. Igual falta que la gente se acerque, en el último tiempo logramos visitas de escuelas primarias y secundarias, eso es bueno. Allí se multiplica el conocimiento del Concejo, nuestros pibes están muy involucrado en eso, en forma personal me gustaría que el ciudadano pueda recurrir a esta herramienta importante por la representación que viene. Lo que viene para el Concejo es que podamos realizar capacitaciones permanentes de cómo ser legislador, a veces uno es elegido y tiene que ir más preparado…Alguna hemos traído, antes era común ir a capacitaciones del partido…La aparición de Néstor Kirchner hizo masiva la participación de jóvenes, pero es importante estar en conocimiento de todo lo que pasa sin olvidarse de los que pueden aportar experiencia que también es importante. Todo aquel que estuvo en diferentes cargos puede ser la voz de la experiencia, hay que ser amplio e integral. En mi primera incursión tuvimos una reunión con todos los ex presidentes del HCD que no tuvo continuidad en el tiempo. Fueron esa vez casi todos y fue muy lindo… Estoy convencido y creo en la alternancia del poder, eso tiene que ver con fortalecer la democracia y los partidos. Todas las conformaciones le han dado su sello y su impronta, marcando su huella. Eso tiene que ver con el mejoramiento de la sociedad. Nosotros nos tocó algo inesperado como la pandemia. Tuvimos que hacer un protocolo, sesionar por Zoom pero nunca paramos…” Por otro lado, dijo: “Hay que querer más a nuestro país, lo denigramos permanentemente. La relevancia a nivel mundial que tenemos con el Papa que es argentino, Messi, Maradona, y tenemos que cuidar nuestro país…El Estado tiene que ver mucho que ver con la educación, salud, deporte, producción. Sacar todo eso de buenas a primeras es muy complejo. Hay que lograr que lo privado y público vayan de la mano para buscar las mejores opciones… a pesar de tener una inflación tremenda el consumo no se detiene…Hoy uno sale y ve comercios con gente, la parte gastronómica trabaja, los centros deportivos, hay mucha actividad y consumo. Los sueldos están cerca de la inflación y permite el consumo. Seguramente hace falta mucho más y lo que hay que solucionar es el tema inflacionario. Me parece que la única manera de frenarla es hacer una moneda única sudamericana para que mejore todo…” sobre la elección a nivel nacional, dijo: “Creo que Massa va a retomar la buena senda para la Argentina. Hoy hay muchos especuladores, los formadores de precios que llevan a valores muy altos, los alimentos de primera necesidad. El productor es lo que menos gana. Todos esos intermediarios que aparecen que especulan hay que controlarlos…Por eso las medidas que tiene que tomar el gobierno nacional son muy determinantes para mejorar todo. Lo que ofrece la Argentina no existe en otros lados. Cuando vas a otro país y te pasa algo de salud, lo que tenés que pagar es impresionante. Si hoy el Estado no está presente, ¿Qué hacemos? Días pasados fui al cierre de la Jornada de Adultos Mayores. Y pensaba, ¿Qué sería de esos abuelos si el estado no estuviera presente? A veces cuando salimos, abrimos la puerta y creemos que tenemos derecho a todo y no tenemos responsabilidad. Por ejemplo, a aquellos conductores que andan rápido. El vecino común también se tiene que involucrar porque, por ejemplo, que es imposible un policía o un inspector de tránsito en cada esquina. Pasa por los derechos y responsabilidades que tenemos todos. Lógico que el legislador también tiene que actuar. Las ordenanzas tienen que cumplirse y si no, derogarse. Hay que armar un equipo para saber si las tres mil y pico de ordenanzas se cumplen o no…” Decía Blanstein.

