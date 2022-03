Clases y coronavirus: se evaluará sacar los barbijos de las aulas si no aumentan los casos

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anticipó que se evaluará que los alumnos dejen de utilizar barbijos en las aulas de las escuelas de la provincia en caso de que no haya un aumento de casos de coronavirus durante abril, cuando se prevé una baja de las temperaturas. «Si vemos que pasadas las semanas de frío no vuelve a aumentar el coronavirus, se va a hablar de sacar los barbijos de las aulas; vamos a analizar todo el mes de abril porque en marzo venimos bien, si abril sigue igual, se podrá proponer«, adelantó Kreplak en declaraciones en diálogo con radio FM Urbana Play. Al repasar la situación epidemiológica en relación a las clases, el ministro precisó que no hubo un impacto en el aumento de casos de Covid-19, lo que adjudicó a «las medidas de cuidado como la ventilación de las aulas y el uso de barbijo», pero advirtió que «habrá que ver cuando llegue el frío». Si bien para este nuevo ciclo lectivo se eliminaron las «burbujas» en las escuelas, se pide el uso correcto del barbijo a todos los estudiantes desde primer grado, docentes y no docentes. De igual modo, se recomienda mantener la distancia social y la ventilación cruzada en los establecimiento y la higiene regular de manos.

Fuente: La Noticia 1