Comienza la Campaña de Vacunación Antigripal 2022

A partir de este viernes la vacuna antigripal comenzará a aplicarse en el marco de la campaña nacional que este año se anticipó ante el un aumento de los casos de gripe que, según la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) llegó a detectar más de 370 afectados de influenza por semana, un promedio superior a lo habitual para el fin del verano. Así, a partir del 25 de marzo comenzarán a aplicarse en todo el país las 800.000 dosis de vacunas antigripales que arribaron al país en medio de “un aumento inusitado de gripe”, según consideró la ministro de Salud de la Nación, Carla Vizzoti. “Hay un aumento de casos de gripe fundamentalmente en niños, ya que en los dos años anteriores el Covid desplazó totalmente a todos los demás virus respiratorios, y ahora están más susceptibles al virus de la influenza“, explicó la funcionaria. La vacuna antigripal está incluida en el calendario nacional para personal de salud, niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes de gestación, puérperas si no recibieron durante el embarazo, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años. La decisión de adelantar la campaña de vacunación responde a un aumento de casos de gripe que atraviesa el país causados por el virus de la influenza, principalmente del tipo A H3N2. “En 2020 y 2021 no hubo casi circulación de influenza, pero a fines de 2021 comenzaron a aumentar de nuevo los casos en el Hemisferio Norte y eso empezó a tener impacto en el hemisferio sur”, explicó Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI). La especialista precisó que en Argentina los primeros casos detectados de H3N2 fueron en Santa Fe durante la semana 49 de 2021 -del 5 al 11 de diciembre-, y que a partir de entonces comenzaron a aumentar. Además, informó que se están diagnosticando en el ANLIS-Malbrán “más de 370 casos por semana, y hasta el momento hay 1.055 virus (de influenza) caracterizados”, y agregó: “Teniendo en cuenta que el promedio antes de la pandemia era de 4.000 a 5.000 anuales estamos muy sorprendidos con tener esta cifra a esta altura del año”, señaló. Las jurisdicciones en las que se registraron el mayor número de muestras con resultado positivo fueron la provincia de Buenos Aires, Salta, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Córdoba. La especialista recordó que la influenza A H3N2 es muy transmisible y los síntomas, que son fiebre, dolor articular y de garganta, y que no siempre se asocia a congestión, comienzan muy rápido una vez que se tiene contacto con el virus. En ese sentido, recordó que las mismas medidas que sirven para prevenir Covid-19 como ventilación, uso de barbijos y lavado de manos son efectivas para protegerse contra las otras enfermedades respiratorias. El objetivo de estas vacunas “es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza”, añadió.

