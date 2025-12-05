Construcción: la obra privada creció un 70% en lo que va del año

El gobierno municipal informó que la obra privada creció un 70,6% en lo que va del año respecto al total del 2024, lo que consolida a la industria de la construcción como uno de los sectores más pujantes de la economía marplatense. La gestión local, a través de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, resaltó “los nuevos récords” y el “pleno empleo en el sector”, con un sostenido aumento de expedientes. De esta manera, “la ciudad reafirma su posición como uno de los distritos con mayor desarrollo constructivo del país, fortaleciendo la inversión privada y profundizando la sinergia con el sector público”. En detalle, entre enero y noviembre de este año se registraron 592.877 metros cuadrados correspondientes a obra nueva y a expedientes ingresados para aprobación de la Secretaría. Esta cifra marca un incremento del 70,6% respecto al total del 2024 (que cerró con 347.500 metros cuadrados), por lo que se proyecta un cierre de año con indicadores muy por encima de los registros previos, con perspectivas favorables para el período siguiente.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

