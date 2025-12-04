Jueves sofocante: ¿Cuáles fueron las ciudades más calurosas?

Este jueves 4 de diciembre dejó una postal inequívoca: el calor se adelantó en gran parte del país, ofreciendo un verdadero anticipo de lo que será el verano 2025. Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias ciudades del centro del país treparon por encima de los 35°C, mientras la humedad se mantuvo muy baja, potenciando la sensación de agobio. A continuación, las localidades que registraron las temperaturas más altas del día, según el ranking oficial del organismo:

1. Mar del Plata – 34.7°C

La ciudad balnearia sorprendió con una temperatura fuera de lo habitual para esta época. La humedad del 27% contribuyó a un ambiente seco y caluroso, muy poco frecuente tan temprano en la temporada.

2. Junín – 33.4°C

El distrito del noroeste bonaerense también se vio afectado por la masa de aire cálido, con una humedad del 31% que intensificó la incomodidad térmica.

3. Río Cuarto (Córdoba) – 35.8°C

Empató el registro de la capital y se ubicó entre las zonas más afectadas por la masa de aire cálido.

4. San Luis (San Luis) – 35.4°C

La región cuyana también se sumó al mapa del calor, con sensaciones térmicas elevadas pese a la baja humedad.

5. Villa de María (Córdoba) – 35.4°C

Otro punto cordobés que quedó en lo más alto del ranking.

El informe del SMN confirma que la circulación de aire cálido y seco instalada sobre el centro del país fue determinante para que los valores se dispararan. La combinación de temperaturas elevadas, cielo despejado y humedad muy baja configuró una jornada típicamente veraniega. Si estas primeras semanas de diciembre ya muestran este comportamiento, los especialistas anticipan que el verano 2025 podría ubicarse por encima de los promedios históricos, con mayor frecuencia de días calurosos y eventos extremos.

Fuente: Infozona

