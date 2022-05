Diputado bonaerense presentó recurso de amparo para que anulen el pase sanitario

El diputado bonaerense Daniel Lipovetzky presentó un recurso de amparo ante la Justicia para pedir que se anule el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. Según el legislador, con la baja de casos por coronavirus, no es necesario. “La actitud del gobierno de Axel Kicillof, contraria a la normativa a nivel nacional, resulta irrazonable y arbitraria, ya que impide a cualquier ciudadano que no tenga el Pase Sanitario realizar casi la totalidad de las actividades diarias como, comer en un restaurant, concurrir a un gimnasio, realizar una vida cultural o de esparcimiento, ir a un cine o teatro, ejercer libremente su culto, etc”, expresó Lipovetsky. Si bien rige el pase sanitario en la Provincia hay municipios como Bahía Blanca, La Plata y Chacabuco que decretaron flexibilizaciones antes que la gestión bonaerense las determine. Ademas, con la baja de casos por Covid-19, las exigencias y los controles al interior de los establecimientos se han relajado casi por completo. Según el legislador de Juntos, la exigencia del Pase Sanitario “condiciona a los voluntariamente no vacunados en la participación de actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas.

Fuente: La Noticia 1

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram